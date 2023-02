Covid, a Firenze il primo pavimento anti-virale

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - Una nuova pavimentazione ad alta efficienza e sostenibilità con un forte legame alla tradizione fiorentina grazie alle 'pietre della memoria che riportano frasi legate alla cultura della città'. E la novità dell'uso di un materiale che avrà la capacità di eliminare la presenza di inquinanti, agenti microbici e cattivi odori tanto da renderlo, come ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella, il primo "pavimento anti-Covid". L'innovativo rivestimento in ceramica è stato inaugurato oggi al Mercato di San Lorenzo a Firenze. La ricerca condotta sul materiale, è stato spiegato, "certifica la completa distruzione del Covid al 94% in seguito a sole quattro ore di esposizione a luce Uv a bassa intensità". L'investimento è di 1,3 milioni di euro.

"Abbiamo messo tutti d'accordo, questo intervento è molto innovativo, è il primo pavimento anti Covid della storia - ha detto Nardella -. Può garantire un servizio in termini di sicurezza perché non si scivola ma anche in termini di salute e poi continueremo con altri interventi che riguardano la copertura. Se pensiamo questo mercato a come era 20 anni fa" rispetto a come è ora ci sono stati "grandi passi in avanti, è uno dei mercati più belli d'Europa. L'anno prossimo ci saranno i 150 anni dalla Fondazione. Siamo contenti perché è un intervento molto atteso ed è un servizio ai clienti".

Tra i partecipanti all'inaugurazione anche gli assessori comunali Titta Meucci (con delega ai lavori pubblici), Giovanni Bettarini (commercio), il presidente del Consorzio dello Storico Mercato centrale Massimo Manetti e i progettisti Diletta Storace e Nicola Spagni. (ANSA).