Carnevale Viareggio, sfila di Giovedì Grasso e svela date 2024

Sfilata notturna per il corso mascherato del Giovedì Grasso al Carnevale di Viareggio stasera, mentre stamani sono state svelate le date dell'edizione del 2024; i corsi si terranno il 3, 8, 11, 13, 18 e 24 febbraio; il manifesto è stato realizzato da Lucio Venna. Presentata pure la nuova edizione di 'Viareggio in Maschera', la rivista ufficiale. Alla sfilata sotto le luci artificiali hanno partecipato nove carri allegorici di prima categoria, quattro di seconda, nove mascherate di gruppo e 10 maschere isolate in concorso più le pedane aggregative fuori concorso. Al corso in notturna era presente uno stand dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre è stato assegnato il secondo Premio Giornalaio dell'anno intitolato a Gianfranco Funari che è andato a Fiorello, Diego Bianchi "Zoro" e Serena Bortone.

I carri allegorici torneranno a sfilare domenica 19 (inizio ore 15), dove è annunciata l'esibizione di una banda militare di una forza della Nato, presenza contro che ha provocato del dissenso e ci sarà un presidio di manifestanti in piazza Margherita con una contro-esibizione musicale di una 'Banda della Pace'.

