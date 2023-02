Banca-video della memoria conserva storia e identità Maremma

(ANSA) - GROSSETO, 16 FEB - Nascerà una banca-video della memoria che raccoglie gli avvenimenti più significativi che hanno segnato la storia di Grosseto e della Maremma, testimoniati attraverso la voce dei protagonisti ma anche dei cittadini. È questo 'Nextage - Dei Racconti e delle storie', progetto ideato da Concorda/Compagnia Francesca Selva e Istituzione Le Mura, con il patrocinio del Comune di Grosseto ed il contributo di Fondazione Cr Firenze. Sarà una raccolta di video-racconti e testimonianze della memoria della Maremma, base in divenire di un archivio permanente di volti, voci e storie, sempre consultabile. La sede è al Cassero dove viene messo a disposizione di cittadini, scuole, ricercatori e studiosi.

"Il progetto - spiega Alessandro Capitani, presidente dell'Istituzione Le Mura -, partendo da alcuni avvenimenti che hanno segnato la nostra storia come l'emigrazione dei Veneti in Maremma durante il Ventennio fascista, il bombardamento di Grosseto del 26 aprile 1943 e la tragica alluvione del 1966, intende ricostruire coi cittadini le pagine di una storia collettiva che non è stata ancora scritta e che è parte integrante della memoria della città".

Oltre ai video raccolti e realizzati da Luigi Zannetti, al progetto "è legata la 'call to action' 'Fai la storia insieme a noi' che invita tutti i cittadini della Maremma a mettersi in gioco raccontandoci gli avvenimenti storici di cui sono stati testimoni, protagonisti o anche custodi attraverso la memoria di nonni e bisnonni, aiutandoci così a ricostruire, alimentare e conservare la memoria della città". I racconti ispireranno il lavoro creativo della coreografa italo-francese Francesca Selva e delle Compagnie ospiti di "Cassero in Danza", festival che ogni anno porta la grande danza contemporanea a Grosseto e saranno all'origine di performance di danza site-specific.

Le registrazioni audio e video con i racconti dei maremmani potranno essere inviate all'indirizzo e-mail lemura@comune.grosseto.it e nella banca della memoria saranno archiviate e pubblicate per argomento. Un grande progetto di conservazione e di tramandamento mai fatto prima per la Maremma.

(ANSA).