Sfilata in notturna Carnevale Viareggio per giovedì grasso

(ANSA) - VIAREGGIO, 15 FEB - Giovedì grasso con la terza sfilata sui viali a mare del Carnevale di Viareggio (Lucca) in notturna a partire dalle ore 18, al termine il secondo evento musicale di Radio m2o.

Le opere allegoriche si presenteranno al pubblico illuminate per uno spettacolo diverso e suggestivo, sui viali a mare si potranno ammirare nove carri di prima categoria, quattro di seconda, nove mascherate e dieci mascherate isolate in concorso, oltre alle pedane aggregative fuori concorso. Per il corso di domani biglietto speciale a 15 euro. Domani, alle ore 12, presso l'area hospitality in piazza Mazzini verrà presentata la nuova edizione di 'Viareggio in Maschera'. la rivista ufficiale del Carnevale di Viareggio 2023 dedicata al 150/o anniversario della manifestazione, verrà svelato il manifesto del Carnevale di Viareggio 2024 e sarà inoltre illustrato in anteprima un video speciale pensato per raccontare i 150 anni di storia del Carnevale ai bambini e ai ragazzi delle scuole. A Roma, invece, verrà presentato il francobollo dedicato al Carnevale di Viareggio. Presente al corso lo stand dedicato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Domani sarà assegnato il Premio Giornalaio dell'anno intitolato a Gianfranco Funari. Prima della sfilata è in programma al Rione Vecchia Viareggio una festa per i bambini a partire dalle 14. I prossimi corsi sono in programma domenica 19,martedì 21 e sabato 25 febbraio. La sfilata in notturna sarà trasmessa eccezionalmente in diretta su Noi Tv.

(ANSA).