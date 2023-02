85/o Festival del Maggio con 3 opere e 8 concerti

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Due mesi e mezzo di programmazione con tre opere e otto concerti, più due opere mozartiane in settembre e novembre, un'altra dedicata ai bambini e un convegno su Maria Callas: è quanto propone l'85/a edizione del Festival del Maggio musicale (dal 22 aprile all'8 luglio) e il 'ciclo Mehta-Mozart'.

Tre le prime opere liriche, Don Giovanni di Mozart, Otello di Verdi, entrambe dirette da Zubin Mehta, e il Die Meistersinger von Nürnberg di Wagner diretta da Daniele Gatti. Il ciclo Mehta-Mozart, che completa la proposta operistica, offre la riproposta degli altri due capolavori mozartiani della trilogia di Lorenzo Da Ponte: Le nozze di Figaro e Così fan tutte, recentemente andati in scena al Maggio e riprogrammati a fine settembre e nella prima metà di novembre, dirette entrambe da Mehta.

Otto i concerti sinfonici che prendono avvio il 22 aprile inaugurando il Festival con la direzione di Daniele Gatti e altri sette concerti, tra cui quello del 10 maggio dedicato al progetto 'Viva Verdi' messo in cartellone per contribuire all'acquisto, da parte del ministero della Cultura, di Villa Sant'Agata la casa-museo di Giuseppe Verdi. E ancora un fuori programma il 17 giugno, alla Visarno arena, con l'orchestra del Maggio impegnata con gli Who nell'ambito del Firenze Rocks.

Inoltre un'opera per bambini dedicata a Carmen e un convegno internazionale su Maria Callas.

Per festeggiare l'inaugurazione del Festival, domenica 23 aprile è in programma il progetto 'Ben venga il Maggio! Musica nella città', in collaborazione con l'Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome: Firenze sarà 'invasa' dalla musica delle bande toscane. Le esibizioni dei complessi si terranno in varie piazze del centro della città; al tramonto le bande si riuniranno in piazza Vittorio Gui, davanti al Teatro del Maggio, per un finale musicale. (ANSA).