Opificio Pietre Dure mostra opere restaurate, dopo 'a casa'

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - Con l'iniziativa dal titolo 'Caring for art. Restauri in mostra' l'Opificio delle Pietre Dure (Opd) di Firenze avvia un nuovo metodo per far conoscere al grande pubblico il lavoro degli 11 settori di restauro dell'antico istituto di restauro fiorentino impegnato nella conservazione del patrimonio artistico, italiano ed estero. E' stato spiegato che alcune opere selezionate tra quelle curate dall'Opificio, saranno temporaneamente esposte al museo dei laboratori di restauro fiorentini a cadenza trimestrale dove potranno essere ammirate nel capoluogo toscano. Poi faranno ritorno nei luoghi di provenienza e appartenenza. "Il museo, che espone esemplari straordinari dell'antica manifattura medicea - commenta la soprintendente dell'Opd, Emanuela Daffra - si apre così alle attività che sono il cuore del moderno Opificio". Tre gli appuntamenti previsti per un primo ciclo, che sarà inaugurato domani il 14 febbraio con la mostra 'Preziosi scrigni' dedicata a due rari cofanetti in avorio del tesoro del Duomo di Sant'Andrea a Veroli (Frosinone), il cui restauro è stato curato dal settore Oreficerie e dal settore Mosaico e commesso fiorentino dell'Opificio. Gli scrigni di avorio del tesoro di Veroli resteranno esposti fino al 14 maggio, poi i prossimi appuntamenti in programma per la rassegna 'Caring for Art. Restauri in mostra', sono previsti per maggio-agosto e agosto-novembre. (ANSA).