Famiglia intossicata da monossido di carbonio nell'Aretino

(ANSA) - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, 13 FEB - Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella propria abitazione a Tegoleto, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo).

Tre persone, due uomini e una donna, sono state soccorse e ricoverate in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto, nella serata di ieri, sono intervenuti i mezzi del 118. Le condizioni dei feriti sono in corso di valutazione. Intervenuti i vigili del fuoco che, insieme ai carabinieri, dovranno chiarire le cause dell' intossicazione.