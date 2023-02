Carnevale di Viareggio, iniziative speciali per i suoi 150 anni

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - Il Carnevale di Viareggio celebra i suoi 150 anni di storia e di vita con una serie di iniziative speciali che oggi ha presentato il presidente della Regione Eugenio Giani, la presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci ed Elisabetta Sgarbi, fondatrice della casa editrice La nave di Teseo e responsabile di Betty Wrong Edizioni musicali. Canzone ufficiale del Carnevale 2023 è lo storico brano 'Festa di gioventù', riarrangiato dalla band Extraliscio.

Tra le iniziative per i 150 anni, la mostra 'Che la festa cominci...' ospitata nelle sale della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea 'Lorenzo Viani' di Viareggio, che rievoca la vicenda storica dei festeggiamenti del Carnevale con 70 opere tra dipinti, disegni e incisioni. Alla Galleria d'Arte Moderna è possibile ammirare anche l'esposizione dei 57 anni di percorso editoriale della rivista Linus, narrati attraverso le 690 copertine dei numeri pubblicati dal 1965 al 2022: la rivista questo mese dedica un numero speciale ai 150 anni del Carnevale con testi di importanti scrittori e personalità del mondo della cultura: da Franco Cordelli a Vittorio Sgarbi.

"E' il carnevale dei record", ha detto Giani, spiegando che ieri era a Viareggio "per godere del clima di festa e delle migliaia di persone che hanno letteralmente inondato il corso ma anche tutta la città. La presidente Marcucci è riuscita a offrire non solo una manifestazione partecipatissima, come non mai, ma anche di grandissima qualità che rappresenta il biglietto distintivo di una Toscana d'eccellenza". (ANSA).