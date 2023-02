A Lucarelli e Apolloni obbligo di dimora

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari e ha disposto come misura cautelare l'obbligo di dimora a Livorno, con prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle 8, per Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, i due calciatori 23enni arrestati il 20 gennaio scorso per violenza sessuale ai danni di una 22enne studentessa americana. Presunto stupro di gruppo che risale, stando all'inchiesta della Squadra mobile e del pm Alessia Menegazzo, alla notte tra il 26 e il 27 marzo dell'anno scorso e per il quale altri tre loro amici sono indagati.

Lo hanno deciso oggi i giudici Pendino-Alonge-Ambrosino dopo le udienze di venerdì scorso (per Apolloni) e di stamani (per Lucarelli), a seguito dei ricorsi contro la misura cautelare presentati dalla difesa, col legale Leonardo Cammarata. (ANSA).