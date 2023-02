Pezzo carro Carnevale Follonica si stacca, 3 feriti

(ANSA) - FOLLONICA, 12 FEB - Incidente al Carnevale di Follonica (Grosseto) dove, in piazza XXV Aprile, un pezzo del carro del rione Senzuno, dedicato al film 'Ritorno al futuro', si è staccato mentre i carristi lo stavano allestendo per la prima sfilata in programma questo pomeriggio ed ha colpito tre persone che sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenute le ambulanze che hanno trasportato all'ospedale i tre uomini, tutti volontari del Carnevale, per accertamenti. I feriti, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Il carro del rione di conseguenza non parteciperà alla sfilata del pomeriggio che potrebbe essere anche annullata.

Il carro è stato posto sotto sequestro dai carabinieri che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Un episodio simile avvenne anche nel 2017 quando un parte del carro del rione Cassarello cadde su un lato provocando il ferimento di sette persone. (ANSA).