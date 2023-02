Cade da capannone nell'Aretino, muore 67enne

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 12 FEB - Stava facendo lavori di manutenzione sul tetto di un capannone di sua proprietà quando, per cause da accertare, è scivolato facendo un volo di quasi tre metri cadendo di testa. Per un 67enne di Pocaia, frazione di Monterchi (Arezzo) dove è avvenuto l'incidente non c'è stato niente da fare. A dare l'allarme i familiari che non vedendolo tornare a casa per pranzo, erano le 13.30, sono andati a cercarlo. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 della Asl Toscana Sud Est che hanno trovato l'uomo a terra senza vita.

Inutili le manovre di rianimazione. Il medico dell'elisoccorso ne ha constatato il decesso. Ai carabinieri il compito di fare chiarezza sull'accaduto. (ANSA).