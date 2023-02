Uomo trovato morto in roulotte a Grosseto, ipotesi monossido

(ANSA) - GROSSETO, 11 FEB - Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita a Grosseto, ucciso probabilmente dal monossido di carbonio, sprigionatosi da una stufa accesa dentro la roulotte nella quale il 51enne viveva insieme al suo cane. Il mezzo era tenuto in sosta nella zona di Istia d'Ombrone, una frazione rurale di Grosseto. Il 51enne viveva da tempo in strada. Per ripararsi dal freddo aveva sigillato con nastro da carrozzieri le finestre e la porta della roulotte. E' stato il figlio a scoprire il cadavere quando stamani si è recato alla roulotte per cercare il padre e ha trovato il corpo senza vita.

Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia e sono partiti gli accertamenti. La salma poi è stata trasferita all'obitorio di Grosseto ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).