Omaggio in musica a Zeffirelli per la Fondazione Meyer

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Celebrare i 100 anni dalla nascita del maestro Franco Zeffirelli in musica e compiendo un gesto d'amore e di solidarietà. L'iniziativa è della Fondazione Zeffirelli che ha organizzato per martedì 14 febbraio il concerto del tenore Massimo Giordano nella Sala Musica della Fondazione in piazza San Firenze, a Firenze, alle 21. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer. "Il concerto sarà un'occasione unica per celebrare la visione artistica di Zeffirelli e, allo stesso tempo, sostenere la missione dell'Ospedale Meyer", spiega lo stesso cantante che dallo scorso anno è direttore artistico del nuovo festival "The Encore" a Marbella e che sarà impegnato prossimamente in concerti a Cipro e a Dubai, mentre da ottobre sarà Pollione nella "Norma" di Bellini. Il programma del concerto della sera del 14 febbraio, festa di San Valentino, prevede arie d'opera e grandi classici della canzone napoletana: da Puccini a Leoncavallo e Massenet e da Tosti a De Curtis e Di Capua. (ANSA).