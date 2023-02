Dopo terremoti chiuso Duomo Siena, primi controlli niente danni

(ANSA) - SIENA, 11 FEB - Il Duomo di Siena resta chiuso almeno fino a lunedì a seguito dello sciame sismico che sta interessando la città, anche dopo le due scosse di stamani. La chiusura è stata disposta dall'Opera della Metropolitana di Siena. I primi accertamenti, anche con l'utilizzo di droni, non avrebbero fatto emergere criticità. Ulteriori verifiche però sarebbero necessarie.

Intanto è attesa per domani la decisione delle istituzioni scolastiche per un'eventuale nuova chiusura delle scuole dopo che stamattina, a seguito di due nuovi sismi di magnitudo 2.5 e 2.0, sono stati evacuati alcuni istituti su disposizione del dirigente scolastico. Le scuole erano state riaperte appena sabato mattina dopo la chiusura decisa con un'ordinanza del sindaco per i giorni di giovedì e venerdì dopo la scossa di magnitudo 3.5 della sera dell'8 febbraio e lo sciame sismico che ne è seguito. Le due scosse di stamani hanno avuto epicentro a est della città a 2 e 4 km di distanza dal capoluogo. (ANSA).