Assale per rapina 4 persone in stazione Arezzo, arrestato

(ANSA) - AREZZO, 11 FEB - Serata movimentata alla stazione di Arezzo a causa di tre tentate rapine ai danni di quattro persone. In manette è finito un pakistano di 27 anni, regolare in Italia, ma già conosciuto dalle forze dell'ordine.

Dalla ricostruzione dei fatti, il 27enne ha prima aggredito un uomo, tentando di strappargli la borsetta a tracolla, senza riuscirci. Quindi, impugnando un coltellino ha puntato l'arma verso un'altra persona, chiedendogli denaro e provando a impossessarsi dello zaino che aveva con sè. Anche stavolta il tentativo non è riuscito. Infine l'uomo ha tentato di fare altrettanto con due giovani donne, ma nell'occasione è intervenuto, in loro soccorso, il primo aggredito che ha ingaggiato con lui una colluttazione impedendogli di fuggire.

Sul posto sono giunti gli equipaggi delle Volanti della polizia che dopo avere raccolto le testimonianze hanno bloccato le vie di fuga. L'uomo è stato quindi fermato e arrestato. Adesso si trova rinchiuso nel carcere di Arezzo. (ANSA).