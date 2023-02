216 casi e nessun morto per Covid nelle 24 ore in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Altri 216 nuovi casi e nessun decesso per Covid in Toscana secondo il rapporto della Regione nelle 24 ore. L'ultimo giorno in cui non sono state registrate vittime risale al report delle 24 ore del 5-6 febbraio. Restano quindi 11.507 i morti in regione dall'inizio dell'epidemia I nuovi casi (57 confermati con tampone molecolare, 159 con test rapido) portano il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia a 1.585.412 (+0,01% rispetto al totale del giorno precedente). Il tasso fra positivi rilevati e tamponi effettuati nelle 24 ore è del 9%, ancora in aumento dall'8,2% di ieri e dal 7,3% di giovedì. I guariti crescono con un incremento percentuale di venti volte superiore, del +0,2% - sono state 2.904 persone con tampone negativo nelle 24 ore -, e raggiungono quota 1.549.829 (97,8% dei casi totali). I positivi attuali in Toscana sono 24.076 con un calo importante del -10% rispetto a ieri. Tra loro 179 sono ricoverati (-1 persona il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 10 in terapia intensiva (+1 persona il saldo tra ingressi e uscite rispetto a ieri). Altre 23.897 persone positive sono in isolamento a casa "perché - spiega la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (-2.687 persone rispetto a ieri, pari al -10,1%). (ANSA).