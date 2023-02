Terme Montecatini, ok tribunale a concordato preventivo

(ANSA) - MONTECATINI (PISTOIA), 10 FEB - Il tribunale di Pistoia ha accolto la richiesta di concordato preventivo per la società Terme di Montecatini, proprietaria del patrimonio immobiliare termale della città del Pistoiese. Il decreto è stato adottato ieri.

Soddisfazione da parte del socio di maggioranza di Terme di Montecatini, Regione Toscana. "Non possiamo che accogliere con favore e speranza - affermano il presidente Eugenio Giani e l'assessore Stefano Ciuoffo - la notizia giunta dal tribunale di Pistoia in merito all'apertura della procedura concordataria.

Nelle prossime settimane il commissario giudiziale comunicherà ai creditori la proposta della società termale. Nel frattempo si mantiene alta l'attenzione nei confronti della legge, recentemente approvata, che definirà la valorizzazione di una parte degli immobili della città, patrimonio dell'Unesco".

"Accogliamo con soddisfazione la notizia dell'emissione del decreto col quale Terme di Montecatini spa viene ammessa alla procedura di concordato preventivo, ma ora si pensi anche al rilancio del termalismo". E' quanto dichiara il sindaco della città termale Luca Baroncini. Adesso la parola passa ai creditori (soprattutto banche) che, tra il 25 maggio e il 5 giugno, sulla scorta anche della relazione che il commissario che sta seguendo la procedura dovrà presentare, saranno chiamati ad accogliere della proposta. "Nel frattempo - dice ancora il sindaco - verrà anche esperita, entro il 28 marzo, la procedura competitiva per l'affitto del ramo d'azienda dello stabilimento Redi e delle cure idropiniche al Tettuccio". "La procedura concordataria - conclude Baroncini - serve a risolvere la situazione debitoria, ma sarà adesso fondamentale porsi insieme alla città e alle categorie il tema del rilancio del termalismo, su cui pensiamo sia giusto anche un intervento da parte dello Stato". (ANSA).