Sventato assalto in villa a Campi Bisenzio, preso un ladro

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - Sventato un furto in una villa di Campi Bisenzio (Firenze) giovedì sera, in viale Galilei, dove i carabinieri hanno bloccato e arrestato un malvivente, mentre il complice è riuscito a scappare. In manette è finito con l'accusa di tentato furto un 36enne albanese, con precedenti per reati analoghi e senza fissa dimora. A dare l'allarme sono stati i vicini e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio.

I militari, secondo quanto ricostruito, hanno colto i due mentre dal giardino stavano scardinando l'inferriata di una porta finestra. Uno è riuscito a scappare, l'altro è stato bloccato dagli operatori. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati . Le indagini proseguono. (ANSA).