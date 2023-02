Scontro frontale tra due auto,un morto in provincia di Lucca

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 08 FEB - Un uomo di 43 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 23.30 in via della Madonnina a Lunata, nel comune di Capannori (Lucca). Secondo quanto appreso la vittima, residente nel comune di Capannori, viaggiava su un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. Su quest'ultima macchina viaggiava una giovane, 25 anni, di Pietrasanta: estratta dell'abitacolo dai vigili del fuoco è stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca per un politrauma. Sul posto intervenuti anche i carabinieri oltre ai sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco. (ANSA).