Opera di arte e tecnologia dice 'pace' in lingue del mondo

PISA, 08 FEB - Un'esperienza immersiva che integra musica, parole, suoni e interventi di luce per affermare la molteplicità e la ricchezza delle lingue del mondo. Da oggi al 19 febbraio (orario 17-20), presso la Chiesa Sant'Anna di Pisa, è in programma l'installazione "Cieloterra - Piece of wor(l)d", ideata dall'artista giapponese Marina Tanaka in collaborazione con l'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

La progettazione e la realizzazione dell'installazione è ad opera di Tanaka e di Chiara Evangelista (Istituto Intelligenza Meccanica), mentre il coordinamento scientifico è affidato a Massimo Bergamasco, direttore dell'Istituto di Intelligenza Meccanica. "L'installazione - spiega una nota della Sant'Anna - è stata pensata per lo spazio interno della chiesa e ha come tema la ricchezza e la molteplicità delle lingue del mondo.

L'opera è nata dall'esperienza personale di Marina Tanaka che ha vissuto viaggiando e conoscendo persone di varie nazionalità".

Nella scenografia, aggiunge l'artista, "il cielo rappresenta l'astrazione e l'utopia rappresentata dalla lingua Esperanto, la terra invece rappresenta la concretezza la vita umana rappresentata da varie lingue".

Il visitatore è immerso così in un 'soundscape' ottenuto dalla pronuncia di parole appartenenti a idiomi diversi, inoltre incontra "una rosa simbolo dell'ideale perfezione che, restando sospesa rispetto al suolo, perde così la propria linfa vitale, mentre le torri presenti nell'installazione esprimono l'ambizione e il desiderio umano di slancio verso l'utopia".

