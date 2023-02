In case Coverciano e Cure 'piazze di spaccio' droga, 2 arrestati

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Scoperti droga e denaro in due appartamenti a Coverciano e alle Cure di Firenze, trasformati in centrali di spaccio di stupefacenti. Per questo due persone fiorentine, una donna 29enne e un ragazzo 19enne, sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di vendita illecita. La scoperta è stata fatta ieri martedì dai carabinieri della compagnia Oltrarno e da quelli del Nucleo operativo dopo una serie di segnalazioni sulla vendita di hashish in una precisa abitazione a Coverciano. Scattata la perquisizione nell'appartamento, condotto dalla donna, i carabinieri hanno trovato 70 grammi di hashish e, nascosti in una scarpa, circa 7.000 euro in contanti presumibile provento dell'attività criminale.

Nell'abitazione però, insieme alla 29enne, c'erano anche un minore che è risultato estraneo alle indagini, e poi, invece, il 19enne che portava in un borsello a tracolla 26 grammi di hashish. Gli investigatori sono allora andati anche a casa del ragazzo, nel rione delle Cure, e qui hanno trovato altri 160 grammi di hashish suddivisi in cinque pezzi più 4.000 euro in contanti nascosti in un ovetto di plastica. Droga e soldi sono stati sequestrati. Le indagini proseguono focalizzandosi sullo spaccio nell'area del Campo di Marte cui afferiscono le zone di Coverciano e Cure.

I due arresti sono stati convalidati dal tribunale. Il giudice ha disposto per la donna 29enne l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (firma), per il 19enne l'obbligo di dimora nel Comune di Firenze nella sua casa alle Cure. (ANSA).