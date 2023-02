Home Textile Firenze, fiera delle idee per casa, nautica, hotel

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Sono 60 le aziende protagoniste della fiera Firenze Home Textile, alla quinta edizione, che aprirà i battenti sabato 11 febbraio alla Fortezza da Basso con le novità nei settori tessile per la casa, nautica, spa, contract & hotellerie (sarà aperta fino a lunedì 13 febbraio).

La mostra, organizzata da Acropoli srl di Bologna, si svolgerà in concomitanza con Immagine Italia & Co., l'evento annuale per il mercato nazionale di intimo, lingerie e homewear. In mostra un'ampia ed articolata offerta di proposte e soluzioni originali per impreziosire la casa, insieme a un focus sulla sostenibilità. Debutterà inoltre la mostra "Il sofà delle muse - Il design interpreta Antonio Canova", promossa dalla Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori e realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico "Antonio Canova" di Forlì in occasione delle celebrazioni 2022 dell'Anno Canoviano. In mostra una ventina di manufatti frutto della collaborazione fra il talento creativo di 29 studenti e 22 maestri tappezzieri.

