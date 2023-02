Ucraini contestano concerto soprano russo Netrebko a Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 07 FEB - Alcuni ucraini, circa una decina, hanno manifestato nel pomeriggio in piazza Grande ad Arezzo contro il concerto della soprano russa Anna Netrebko, evento che si sarebbe dovuto tenere stasera al Teatro Petrarca ma che è stato rinviato al 17 febbraio per motivi di salute dell'artista, alle prese con una infiammazione alla gola.

Il gruppo, nonostante il freddo intenso, ha esposto cartelli con le foto degli artisti internazionali che hanno dato il loro sostegno alla lotta del popolo ucraino. Invece, su una foto di Netrebko c'era una grossa Z come quella mostrata dai carri armati russi.

"Non siamo - ha detto una portavoce - contro l'arte russa ma contro gli artisti che non prendono le distanze da Putin". Alla manifestazione sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia municipale ma tutto si è svolto in maniera pacifica e non ci sono stati problemi. (ANSA).