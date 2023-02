Scultura bronzo di Sauro Cavallini in piazza Duomo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - La scultura in bronzo dal titolo 'Balletto multiplo', realizzata da Sauro Cavallini nel 1984, sarà posizionata in piazza Duomo a Firenze. L'opera, 260 centimetri di larghezza, per 280 di altezza e 250 di profondità, sarà collocata su una base alta 50 centimetri che le darà ancora più slancio. L'opera resterà collocata in piazza fino all'11 aprile. Il 'Balletto multiplo', si spiega in una nota, raffigura tre sinuose silhouette che si muovono armoniosamente, si intrecciano e si dispongono secondo una coreografia che si sviluppa intorno alla figura centrale sollevata in un agile slancio L'esposizione si inserisce nel progetto 'Balletto per la Pace' pensato per proporre un tema particolarmente caro al maestro Cavallini, quello della pace e della fratellanza.

L'inaugurazione è in programma domani, 8 febbraio, nello spazio compreso tra l'abside della Cattedrale e Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta regionale della Toscana, dove è in corso la mostra di altre 16 opere dell'artista, dal titolo 'Sauro Cavallini. Storia di un internato'. La rassegna prende le mosse dalla vicenda personale dell'artista scomparso nel 2016 che in gioventù conobbe personalmente gli orrori della seconda guerra mondiale, stando per circa un anno nel campo di Gradaro, a Mantova. Quei mesi di prigionia segnarono profondamente la vita di Cavallini e quando iniziò a praticare la scultura, gli incubi di quell'esperienza presero forma e si tradussero nelle sue prime opere d'arte. (ANSA).