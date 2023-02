Scontro fra auto a Mercatale Valdarno, morto un conducente

(ANSA) - AREZZO, 07 FEB - In uno scontro frontale stradale è morto un 39enne stamani a Mercatale Valdarno (Arezzo). Si sono scontrate due auto e la vittima, un uomo del posto, è uno dei conducenti. Ferita l'altra conducente, una 49enne trasportata dal 118 in codice giallo all'ospedale della Gruccia. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti. (ANSA).