Lupi abbattono recinto e sbranano gregge vicino a Grosseto

(ANSA) - GROSSETO, 07 FEB - A Sticciano, vicino a Grosseto, domenica notte un branco di lupi ha sbranato un piccolo gregge di un'azienda agricola dopo aver abbattuto la recinzione e raggiunto le prede. Cinque dei sei capi sono stati attaccati e sbranati, il sesto ovino è morente. L'episodio è riferito da Coldiretti Toscana insieme alla paura della popolazione rurale.

"Lupi e predatori sono la principale causa della chiusura delle aziende agricole di questi territori ma ora sono sempre di più una emergenza per la collettività. Non danneggiano più solo i raccolti o mangiano pecore e capre ma invadono le strade provocando incidenti mortali, vivono pericolosamente negli ambienti urbani", spiega Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscana e delegato per Grosseto. L'imprenditore agricolo Mario Calossi, colpito da questo ultimo episodio, ha paura per i nipoti: "Mi sono trovato faccia a faccia con un lupo grande come un vitello. - racconta - Se ci fossero stati i miei nipoti? Non voglio nemmeno pensarci". Il suo piccolo gregge domestico non c'è più: "I lupi hanno buttato giù le reti. Sono entrati e le hanno ammazzate. I recinti non bastano: sono animali affamati che trovano il modo per entrare. Ho fatto denuncia. Sono venuti a fare il sopralluogo carabinieri e polizia municipale. Ma così non si può continuare". I lupi sono tornati sul posto le due notti successive. "Ora temiamo per i vitellini", conclude. (ANSA).