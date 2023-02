Joseph Kosuth firma la Vendemmia d'artista per Ornellaia 2020

(ANSA) - BOLGHERI (LIVORNO), 07 FEB - Ornellaia svela 'La Proporzione', l'ultima Vendemmia d'artista dedicata a Ornellaia 2020. Il progetto quest'anno è firmato dall'artista americano Joseph Kosuth, considerato tra i massimi esponenti e teorici dell'arte concettuale. Oggi la presentazione, in versione online, del nuovo progetto, alla 15ma edizione, e dell'annata 2020 della cantina bolgherese, di proprietà della famiglia Frescobaldi, alla presenza, tra gli altri, del direttore della tenuta Axel Heinz, dell'ad Giovanni Geddes da Filicaja, e del marchese Ferdinando De Frescobaldi.

Il 2020, è stato spiegato, ha saputo trasmettere al vino le giuste caratteristiche di ogni vitigno (cuvée di Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot) in perfetto rapporto, e per questo Heinz ha individuato in "La Proporzione" il carattere per ritrarre questo nuovo Ornellaia. Nel solco di questa ricerca Kosuth ha interpretato il carattere "La Proporzione" - che evoca l'equilibrio perfetto delle singole parti e dell'unità - con una serie di opere incentrate sulla parola "vino". In etichetta un albero genealogico delle lingue, ispirato da quercia di Bellaria, simbolo della tenuta di Ornellaia, con la traduzione della parola vino in tutte le lingue che derivano dalla radice indoeuropea e una citazione di Vitruvio. Un progetto in evoluzione che parte dal disegno per l'etichetta da 750 ml, prosegue nelle opere realizzate per i grandi formati, fino all'opera site-specific progettata per la tenuta. Alcune delle etichette che personalizzano i grandi formati verranno battute all'asta online da Sotheby's dal 7 al 21 settembre 2023. Il ricavato, come accade dal 2019, è devoluto alla Fondazione Solomon R. Guggenheim a sostegno del programma innovativo 'Mind's Eye', che permette l'accesso all'arte alle persone non vedenti o ipovedenti. (ANSA).