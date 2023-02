Ciatti: pm Roma, Niccolò ucciso in modo crudele

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Un omicidio commesso in pochi secondi: un crimine tremendo a cui hanno assistito molte persone, tra cui gli amici della vittima. Uccidere ha un significato ampio, può succedere in un incidente in auto o sul lavoro, Niccolò invece è stato ammazzato, assassinato, gli è stata tolta la vita in maniera crudele". E' quanto afferma il pm Erminio Amelio nelle requisitoria del processo davanti alla Corte d'Assise di Roma che vede imputato il cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di omicidio volontario per la morte di Niccolò Ciatti e attualmente latitante. Ciatti, originario di Scandicci (Fi), venne ucciso con pugni e calci l'11 agosto del 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. (ANSA).