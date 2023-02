Cameriera violentata in locale all'isola Elba, arrestato 37enne

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 07 FEB - Un 37enne elbano è stato arrestato e trasferito in carcere a Livorno dai carabinieri di Portoferraio, dietro ordinanza di custodia cautelare del gip, con l'accusa di violenza sessuale e lesioni ai danni di una ragazza per un abuso che si sarebbe consumato all'interno di una discoteca locale dell'isola d'Elba. Il fatto risalirebbe alla notte di Capodanno, quando una giovane donna in grave stato di shock venne accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale isolano, dove è stata ricoverata ed ha riportato una prognosi di 25 giorni.

Ai sanitari la ragazza aveva riferito di aver subito, all'interno di un locale dove stava lavorando, una violenza sessuale da parte di una persona della quale conosceva solo il nome. I medici hanno riscontrato lesioni e segni di violenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. Nella ricostruzione degli inquirenti, la giovane poco prima della fine del 2022 era stata assunta come cameriera in un locale dell'isola. Con lei la sera del 31 dicembre lavorava nel locale anche il 37enne in qualità di pr. L'uomo è accusato di aver aggredito la giovane donna "approfittando senza scrupoli delle sue condizioni di inferiorità fisica dovute ad uno stato di ebbrezza". L'accusato avrebbe dato una sua diversa versione dei fatti, che non è stata però ritenuta credibile dall'autorità giudiziaria poiché non sarebbero stati trovati riscontri dalle indagini. (ANSA).