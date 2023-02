A Livorno Skull parade per 'Le Maschere' di Mascagni

(ANSA) - LIVORNO, 07 FEB - Si intitola 'The Skull Parade - Il tempo della vanità', la mostra di grandi teschi colorati, realizzata in collaborazione con la Fondazione del Carnevale di Viareggio, allestita davanti al teatro Goldoni di Livorno, in vista della doppia rappresentazione dell'opera di Pietro Mascagni "Le Maschere", in programma nel fine settimana.

Artigiani-artisti internazionali, come spiegano dalla Fondazione Goldoni, si sono confrontati con l'archetipo del teschio: "Un volume a tuttotondo, inizialmente assolutamente bianco, pronto ad accogliere le sollecitazioni di ciascun creativo con la massima libertà espressiva". Ne sono scaturiti, spiegano ancora dalla Fondazione, teschi-scultura decorati, istoriati, simbolici, alchemici, esoterici, surreali, metafisici e ironici che rappresentano lo spirito rinnovato di un Carnevale che, nel rispetto dell'evoluzione antropologica mondiale, si mostra come "allegoria" di una maestria senza tempo che, tramandatasi da padre a figlio, da maestro ad apprendista, unisce tradizione e innovazione. (ANSA).