++ Ciatti: padre, contro Niccolò crudeltà unica ++

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Sicuramente non è l'ergastolo che pensavamo potesse arrivare per questo assassino. E' sicuramente una condanna più significativa di quella che è stata comminata in Spagna. Credo che la corte abbia riconosciuto delle attenuanti che sinceramente comprendo poco. Quello che Bissoultanov ha fatto nei confronti di Niccolò credo sia di una crudeltà unica". Così il padre di Niccolò Ciatti, Luigi, ha commentato a caldo la sentenza a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov. (ANSA).