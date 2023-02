Italiano "classifica non ci piace, proviamo a risalire"

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - La Fiorentina punta domani contro il Bologna a sfruttare la carica che le ha dato la conquista delle semifinali di Coppa Italia dopo aver battuto mercoledì il Torino. "Il trofeo a questo punto è un obiettivo - ha ammesso Vincenzo Italiano parlando ai canali del club - ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato dove siamo in ritardo". La squadra galleggia a metà classifica, distante dalla zona Europa. Di qui l'invito del suo allenatore a confermare quanto di positivo mostrato nelle ultime gare. ''Se continueremo a esprimerci su questi livelli sono convinto che potremo recuperare punti e posizioni, nulla è compromesso. In Coppa abbiamo regalato una bella soddisfazione ai nostri tifosi, in semifinale dovremo affrontare ka Cremonese che ha eliminato Napoli e Roma e dunque sarà un impegno difficile. Però abbiamo i mezzi per poter far bene, intanto godiamocela e pensiamo a fermare il Bologna che è squadra in salute e di qualità''. All'andata finì 2-1 per i rossoblù che rimontarono il gol iniziale di Martinez Quarta, Italiano vorrebbe prendersi la rivincita ritrovando un successo che in A manca dallo scorso 7 gennaio contro il Sassuolo. ''Ho messo in guardia la mia squadra, domani bisogna fare una grande prova, questa classifica non ci piace e la vogliamo migliorare.

Alcuni giocatori non sono al 100% ma chi scenderà in campo sarà agguerrito e cercherà di fare il massimo per far felici i tifosi''. Franchi ancora gremito (oltre 30.000 spettatori) e pronto a sostenere e spingere una Fiorentina che, fatta eccezione per gli infortunati di lungo corso Castrovilli e Sottil, ha tutti disponibili, compreso Amrabat tornato in gruppo dopo la frattura del setto nasale rimediata contro il Torino: ''Domani sarà in campo con la maschera protettiva, ma non è il primo, abbiamo altri giocatori mascherati'' - ha detto Italiano riferendosi a Bonaventura. Tra i ballottaggi in formazione quelli fra Dodo e Venuti, Amrabat e Mandragora, Cabral e Jovic.

Possibile l'esordio a gara in corsa di Brekalo.