In scooter investe cinghiale, muore nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - In sella allo scooter contro un cinghiale, morto un 48enne sulla via Bolognese, nel comune di Scarperia in Mugello (Firenze). È accaduto ieri intorno alle 23.

Secondo quanto emerso, il quarantottenne viaggiava in sella al motorino quando si è scontrato con l'animale che attraversava la strada. L'impatto, secondo quanto emerso, ha sbalzato lo scooterista a terra. Sul posto con i sanitari del 118 intervenuti i carabinieri. La vittima era un autista in servizio all'At di Firenze, sposato con figli.