Piagentini 'tragedia sfiorata a Viareggio'

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 03 FEB - I familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009 sono andati stasera in stazione per osservare il treno merci con cisterne di Gpl fermato dopo l'avaria al freno di un carro. "Spesso lo abbiamo già denunciato che i pattini dei freni" di questi treni "sono difettosi. L'Europa lo sa, Trenitalia lo sa", ha detto in un videomessaggio su Fb Marco Piagentini, referente della onlus Il Mondo che vorrei che riunisce i familiari. "E' successo in altre città, è successo di nuovo a Viareggio" "alla vigilia dell'inizio del Carnevale che festeggerà 150 anni domani, abbiamo sfiorato un'altra tragedia, non mi sarei certo aspettato che potesse accadere ancora una cosa del genere nella stazione di Viareggio", ha anche detto Piagentini ricordando l'incidente del 2009 in cui morirono i familiari. Anche allora si trattò di un treno merci con vagoni cisterna per gas Gpl tipo quesllo di oggi. Allora uno si rovesciò dopo uno svio in stazione e il gas liquido si incendiò causando 32 morti nelle case e nelle strade vicine ai binari.

Marco Piagentini perse la moglie Stefania 39 anni i figli Lorenzo 2 anni e Luca 4 anni e lui rimase ustionato per il 98%, così come l'altro figlio Leonardo sopravvissuto anche lui e ustionato.

"La prontezza di riflessi del macchinista e dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio però nulla è cambiato dopo quanto abbiamo sempre sostenuto sul problema della sicurezza - ha aggiunto Piagentini -. I nostri Comuni versiliesi hanno sottoscritto un documento riguardante la sicurezza per il passaggio dei treni nelle nostre stazioni ma tutto questo è finito in un cassetto. Non siamo stati matti se fin dal primo giorno abbiamo puntato il dito sulla questione della sicurezza , dopo 13 anni siamo punto da capo, si predilige il profitto alla sicurezza e questa è una ulteriore dimostrazione". Domani col primo corso mascherato del Carnevale, è previsto un presidio con volantinaggio dell'Associazione Il Mondo che vorrei alle ore 15 in piazza Mazzini. (ANSA).