Auto contro vetrina a Scandicci, coppia anziani in ospedale

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 03 FEB - Ha perso il controllo dell'auto finendo contro la vetrina di un'attività commerciale a Scandicci (Firenze). E' accaduto stamani intorno alle 11 in via dei Rossi: a bordo della vettura una coppia di anziani, una donna di 84 anni, che sarebbe stata alla guida, e un 86enne.

Quest'ultimo è stato portato in ospedale in codice rosso. Codice giallo invece per la donna. Non risultano coinvolte altre persone nell'incidente così come altri veicoli.

Sul posto con i sanitari intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e rimosso le parti rimaste pericolanti della vetrata, e la polizia municipale di Scandicci.

