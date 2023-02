Uomo trovato morto all'Elba, 24enne fermato per omicidio

Un 24enne è stato fermato perchè sospettato di essere l'autore dell'omicidio del 53enne trovato morto stamani in uno scantinato del centro di Portoferraio all'isola d'Elba (Livorno), utilizzato dalla vittima come riparo per la notte.

Da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri il 24enne, di Portoferraio, e il 53enne, di origini milanesi ma tempo trasferitosi sull'isola toscana, sarebbero stati amici. Ma secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il giovane avrebbe aggredito la vittima con calci, pugni, un bastone e altri oggetti dopo una serata passata insieme al culmine di un litigio per motivi che sono ancora oggetto di indagine. Allontanatosi è stato poi rintracciato dai carabinieri e portato in caserma. Poi il provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura di Livorno. Dopo il fermo il 24enne è stato trasferito nel carcere di Livorno in attesa dell'udienza di convalida.

(ANSA).