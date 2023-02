16enne rapinato dopo la scuola a Firenze, tre contro uno

(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - Assalito all'uscita da scuola a Firenze, un 16enne è stato rapinato del cellulare da un gruppo di coetanei, uno dei quali, per intimidirlo ancora di più, gli avrebbe danneggiato con un coltello il giubbotto. Sul fatto indaga la squadra mobile. È accaduto nel primo pomeriggio del 30 gennaio. Il ragazzo, secondo quanto emerso, sarebbe stato avvicinato da tre giovani che lo avrebbero minacciato e spintonato, costringendolo a consegnare il cellulare. Quando i tre sono fuggiti, lo studente ha dato l'allarme. Sul posto è arrivata una volante della polizia. Indagini in corso per risalire all'identificazione dei tre aggressori. (ANSA).