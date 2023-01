Coppa Italia: Italiano,col Toro serve stesso spirito di domenica

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - "Dobbiamo affrontare questa sfida con lo stesso spirito mostrato domenica con la Lazio, convinti e vogliosi di passare il turno". Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, attraverso i canali ufficiali del club rispondendo alle domande social di tifosi sulla gara di domani al Franchi contro il Torino, in palio l'accesso alle semifinali di Coppa Italia.

"Recuperare le energie dopo tanti impegni ravvicinati non è facile ma siamo attrezzati per proporre una formazione capace di onorare questa partita cui teniamo molto - ha aggiunto il tecnico viola -. Conosciamo bene il Torino avendolo affrontato pochi giorni fa. Dovremo cercare di andare più forte rispetto alla gara persa in campionato". (ANSA).