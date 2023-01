Anno giudiziario:Toscana;salite violenze sessuali e stalking

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - In "percettibile" aumento le inchieste per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking, nel distretto della Toscana in base a quanto riporta la relazione sull'attività degli Uffici requirenti del Distretto di Firenze per l'Anno Giudiziario 2023. "Tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022 sono stati iscritti, con riferimento alla complessiva categoria di tali reati, 2.773 procedimenti (2.191 a carico di noti e 582 a carico di ignoti), rispetto alle 2.654 iscrizioni del precedente periodo, con un incremento percentuale pari a oltre il 4,48%, in linea alla generale tendenza al costante aumento rilevato negli anni precedenti".

"Risulta in lieve diminuzione - si legge - il dato concernente i delitti di pornografia, con iscrizione di complessivi 358 procedimenti (368 nel periodo scorso, con diminuzione percentuale del 2,72%). Si registra, invece, la sostanziale stabilità dei dati concernenti il delitto di stalking, passate le iscrizioni da 1.336 a 1.348, con un lieve aumento, pari allo 0,9%, di cui 1.257 contro noti e 91 contro ignoti). In ordine al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi si rileva un incremento pari a circa il 6,41% (da 2.559 a 2.723)".

