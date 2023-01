Migranti, Giani, mobilitata fiera per Ocean Viking a Carrara

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - "Noi abbiamo saputo ieri con la telefonata del prefetto di Marina di Carrara della richiesta attraverso il ministero della necessità del porto della stessa località per l'accoglienza di poco meno di 100 migranti, di cui poco più di 30 minori. Il tutto dopo che si era svolta in condizioni di assoluta efficienza e sicurezza l'accoglienza a Livorno. Noi abbiamo subito mobilitato la struttura della Protezione civile perché possa creare le condizioni di accoglienza con la struttura del polo fieristico che ha già operato durante il periodo delle vaccinazioni anti Covid". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze. Quella del polo fieristico è "una struttura che è assolutamente idonea a quello che servirà per l'accoglienza di chi sbarcherà dalla nave prima che venga indirizzato verso altre destinazioni da parte del ministero".

Giani ha poi confermato che i "poco meno di cento migranti" arriveranno al porto di Marina di Carrara "entro lunedì". In vista del loro arrivo, ha aggiunto Giani, "ci siamo adoperati per rispondere al meglio alla richiesta di collaborazione che ci è giunta dalla prefettura di Massa Carrara, con la quale siamo in costante contatto e con cui ci muoviamo in pieno accordo".

(ANSA).