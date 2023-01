Giorno Memoria,Firenze rievoca ebrei deportati da binario 16

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - "La memoria è lo strumento per non far accadere più certe atrocità, il dramma" dello sterminio nazista "è il momento più drammatico e brutto che l'umanità abbia mai vissuto. Qui a Firenze il luogo simbolico è il binario 16 dove partivano i treni che portavano le persone nei campi di sterminio". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in occasione del Giorno della Memoria, proprio al binario 16 della stazione di Firenze Santa Maria Novella dove il 9 novembre 1943, partirono i convogli piombati con i prigionieri ebrei.

Per il Comune di Firenze erano presenti, tra gli altri, il sindaco Dario Nardella, l'assessore Sara Funaro, il presidente del Consiglio comunale Luca Milani.

"Firenze ricorda con grande partecipazione quel terribile anno, il 1943 - ha affermato Nardella -. La memoria e la cultura sono gli antidoti più potenti contro l'antisemitismo e contro ogni forma di violenza e discriminazione. Oggi i fenomeni di antisemitismo si vedono e sono in aumento: tre giorni fa abbiamo avuto l'ennesima segnalazione di alcune pietre d'inciampo imbrattate da alcuni vandali. Ma qui non c'è solo vandalismo, ma un sentimento di antisemitismo che va incessantemente combattuto. Non possiamo abbassare la guardia". (ANSA).