Margherita Missoni, heritage e contemporaneo sfida marchi moda

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Marketing, valori e identità di un brand, e anche le connessioni internazionali. Sono alcuni dei temi trattati ieri nell'incontro degli studenti del Master in moda Ied con Margherita Maccapani Missoni, nipote di Ottavio e Rosita Missoni, oggi imprenditrice e stilista, nominata da poco mentore del corso della scuola fiorentina. Il master infatti è uno dei corsi previsti dal nuovo programma caratterizzati da un innovativo approccio formativo costruito attorno al confronto con i grandi nomi della moda internazionale. Nel suo intervento ha sottolineato i diversi aspetti che un professionista dovrà affrontare e l'importanza di sapere dialogare con la produzione, la comunicazione, il marketing, il retail, i clienti. "I tradizionali approcci di marketing non funzionano più - ha osservato -. In passato, i marchi si attenevano con rigore alla propria immagine e alla propria narrativa. La gestione e la comunicazione di un brand non possono più basarsi su aspettative prefissate. Negli ultimi tempi l'industria della moda e i suoi talenti creativi hanno affrontato una serie di sfide senza precedenti, a partire dall'evoluzione delle aspettative dei consumatori sulla velocità di commercializzazione e sulla sostenibilità ai colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento, alla pandemia, alla recessione incombente. Oggi i marchi devono navigare con agilità tra le continue interruzioni". Creare una connessione emozionale con il consumatore e riuscire a trasferire i valori, e l'identità del brand in un linguaggio contemporaneo è anche un altro aspetto che la stilista ha voluto evidenziare ritenendoli alla base della nuova tendenza dei designer di unire heritage a elementi contemporanei nelle loro collezioni. "Oggi serve non solo comprendere gli aspetti operativi e commerciali - ha concluso -, ma mettere in campo una strategia flessibile che, partendo dalla storia, sia in grado di guardare non solo al presente ma già al futuro''. (ANSA).