In fiamme due pullman in Garfagnana

(ANSA) - BARGA, 25 GEN - Due autobus, con a bordo studenti diretti a Barga (Lucca), sono andati distrutti in un incendio questa mattina sulla strada provinciale di Loppia a Barga.

Nessuno è rimasto ferito.

Secondo quanto spiegato da At gli autobus coinvolti, mezzi di 17 e 18 anni di anzianità, sono quello della corsa delle 6:45 da Ponte a Moriano per Barga e quello della corsa delle 6:35 da Capannori per Barga: secondo quanto ricostruito il primo si è incendiato intorno alle 7:40 circa "per cause da accertare": durante il rogoil mezzo si è poi "sfrenato e ha urtato in marcia indietro il secondo" bus" che ha preso fuoco a sua volta".

La strada di Loppia è rimasta chiusa per due ore con i pompieri al lavoro per evitare che le fiamme si propagassero al bosco che si affaccia sulla carreggiata. Un terzo bus, spiega sempre At, proveniente da Coreglia e diretto sempre a Barga, giunto nel frattempo ha fatto salire una parte dei viaggiatori degli altri due mezzi per poi raggiungere Barga da un percorso alternativo. Gli altri passeggeri hanno raggiunto Barga chi a piedi chi in auto grazie a passaggi. (ANSA).