Attentati linea Av Firenze-Bologna, un arresto

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Un fiorentino 28enne, legato all'area anarchica, è stata arrestato, su misura di custodia cautelare, perchè ritenuto responsabile di sei attentati sulla linea Av tra Firenze e Bologna avvenuti nella tratta tra San Piero a Sieve e a Firenzuola, nel Fiorentino, tra il 28 agosto e il 28 dicembre scorsi. Ne dà notizia la Dda di Firenze che ha coordinato le indagini di Digos e Polfer di Firenze. In corso accertamenti, coordinati dalla procura dei minori di Firenze, anche sulla posizione di due 17enni "in ordine al loro eventuale coinvolgimento in uno dei sei episodi criminosi", si spiega dalla questura Da quanto spiegato, per le azioni contestate sarebbe stato usato liquido infiammabile per incendiare le cabine elettriche: sui luoghi degli attentati gli investigatori non avrebbero rinvenute bombole e tracce di esplosivo. Il 28enne avrebbe agito di notte, quando i treni ad alta velocita non viaggiano. Uno degli incendi esplosi a Firenzuola avrebbe messo fuori uso un quadro elettrico che gestisce le ventole di aerazione della galleria sottostante. Secondo gli investigatori, se l'indomani fosse avvenuto un incidente ferroviario nella galleria di Firenzuola i fumi dell'incendio non sarebbero stati aspirati per il mancato funzionamento delle ventole. (ANSA).