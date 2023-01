A Lucca in mostra le ceramiche di Fausto Melotti

(ANSA) - LUCCA, 25 GEN - Nel ventennale dell'edizione del 'Catalogo generale della ceramica' di Fausto Melotti, la Fondazione Ragghianti di Lucca organizza una mostra dedicata allo scultore, pittore e ceramista italiano. La rassegna 'Fausto Melotti. La ceramica', a cura di Ilaria Bernardi, in programma dal 25 marzo al 25 giugno, propone un viaggio tra le opere di un protagonista del rinnovamento artistico italiano del Novecento.

Il percorso sarà diviso in quattro sezioni: la prima storicizza la produzione ceramica di Melotti all'interno della sua vita e della sua attività, attraverso una cronologia illustrata che dalla nascita nel 1901 giunge alla sua scomparsa nel 1986. La seconda sezione sarà dedicata alle più note tipologie di sculture in ceramica concepite dall'artista: dalle ceramiche a carattere sacro ai bassorilievi, dagli animali alle figure femminili, dai cosiddetti Onu fino ai Teatrini. Nella terza sezione il video 'In prima persona. Pittori e scultori.

Fausto Melotti', di Antonia Mulas, include l'unica intervista in cui l'artista, analizzando il proprio percorso e la sua concezione dell'arte, parla della ceramica. Nell'ultima parte, infine, saranno raccolte differenti tipologie di ceramiche come vasi, coppe, brocche, lampade, piatti, che sono state realizzate dall'artista svincolandole dalla loro funzione quotidiana e rendendole vere e proprie sculture.

Accanto alle opere di Melotti saranno esposte quelle di artisti e designer con cui direttamente o indirettamente ebbe contatti: da Giacomo Balla a Lucio Fontana, da Leoncillo ad Arturo Martini, da Enzo Mari a Bruno Munari, e ancora Gio Ponti, Emilio Scanavino, Ettore Sottsass. (ANSA).