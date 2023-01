Covid, altri 437 casi e 5 morti in Toscana nelle 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Altri 437 nuovi casi e cinque morti per Covid nelle 24 ore in Toscana. Le ultime vittime sono state due a Siena e una a Pistoia, Pisa, Arezzo. Sale a 11.466 il totale dei decessi in Toscana dall'inizio dell'epidemia.

I nuovi casi delle 24 ore (96 con tampone molecolare e 341 con test rapido) portano il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia a 1.580.844 totali (+0,03% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono dello 0,1% - sono state 1.108 persone con tampone negativo nelle 24 ore - e raggiungono quota 1.506.235 (95,3% dei casi totali).

I positivi attuali in Toscana risultano 63.143 (-1,1% rispetto a ieri). Tra loro 258 sono ricoverati (+10 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto a ieri) di cui otto in terapia intensiva (+3 persone il saldo tra ingressi e uscite).

Il rapporto tra positivi rilevati e tamponi effettuati nelle 24 ore è del 7,7%. Altre 62.885 persone positive sono in isolamento a casa "perché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (-686 persone rispetto a ieri, pari al -1,1%). (ANSA).