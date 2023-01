Studente denuncia, 'rapinato da gruppo di minori a Firenze'

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Un nuovo episodio di rapina ai danni di un minore e commessa da giovanissimi a Firenze è stato denunciato ieri mattina dalla vittima ai carabinieri in Mugello.

Si tratta di uno studente, residente in Mugello ma che frequenta un istituto superiore nel capoluogo toscano.

Il ragazzo, che si è presentato ai carabinieri assieme al padre, ha raccontato che mercoledì scorso, mentre aspettava il bus in piazza Dalmazia per tornare a casa, è stato raggiunto da cinque giovani, "descritti anche loro come minori", riferisce l'Arma. Questi lo avrebbero strattonato per farsi consegnare i pochi spiccioli; dopo aver controllato zaino e giubbotto, si sarebbero allontanati con l'unica moneta trovata. (ANSA).