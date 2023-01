Bus scolaresca bloccato da neve, intervengono carabinieri

(ANSA) - SAN GODENZO (FIRENZE), 22 GEN - A causa di una fitta nevicata in corso un pullman con una scolaresca di Livorno in viaggio per Ravenna è rimasto bloccato lungo la statale 67 a San Godenzo (Firenze), in Mugello. Sul posto sta intervenendo la pattuglia dei carabinieri della locale stazione, con i mezzi spalaneve, per trasportare i ragazzi a piccoli gruppi al Cavallino, un bar che dista circa cinque km dal luogo dove l'autobus è rimasto fermo, per evitare problemi. Al momento non si registrano emergenze. (ANSA).