Sangiuliano, sul mio tavolo cartelline su Firenze e Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - "Sono consapevole del valore di Firenze e della Toscana. Questa è solo la mia prima visita, cercherò di venire una volta al mese per marcare la vicinanza del ministero per risolvere le questioni che qualcuno ha lasciato languire. Sulla mia scrivania ci sono tante cartelline, c'è la cartellina Firenze e ci sarà quella dedicata alla Toscana". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla presentazione a Firenze dell'edificio delle Reali Poste dopo il restauro.

"Aiutando Firenze, aiutando la Toscana a gestire bene il proprio immenso patrimonio - ha aggiunto - credo che si renda un servizio a tutto il sistema culturale della nazione, ed è un'occasione di sviluppo". Il ministro ha spiegato che nelle linee programmatiche che ha esposto alle commissioni Cultura di Camera e Senato "c'è un chiaro riferimento agli Uffizi 2 e al Mann 2, il museo archeologico nazionale di Napoli. Uno perché rappresenta la grande arte del Rinascimento, e l'altro dell'impero greco romano".

Nel pomeriggio Sangiuliano ha poi svolto una visita alla villa medicea di Careggi e alla villa medicea dell'Ambrogiana a Montelupo (Firenze) nell'ambito del progetto 'Uffizi diffusi', che punta ad allestire in diversi luoghi della Toscana le opere contenute nei magazzini del museo. (ANSA).