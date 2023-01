Neve e vento, codici giallo e arancione in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Un profondo vortice depressionario sul medio Adriatico tende a risalire verso nord interessando dalla prossima notte anche l'Appennino toscano orientale, dove sono attese abbondanti nevicate e, anche se più marginalmente, la Toscana centro meridionale, con nevicate fino a bassa quota.

Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per domani, domenica 22 gennaio, un codice giallo e arancione per la neve.

In particolare il codice giallo, si spiega dalla Regione, è stato emesso per la parte centro meridionale della regione e nelle zone appenniniche, in particolare quelle orientali. Le nevicate si intensificheranno progressivamente oltre i 100-200 metri di quota sui versanti orientali appenninici, in particolare delle province di Arezzo e Firenze (Val Tiberina, Alto Mugello e Casentino). Per Casentino, Alto Mugello e Appennino fiorentino, dove le nevicate saranno particolarmente abbondanti, il codice sarà arancione, con validità a partire dalle 7 e fino alla mezzanotte di domenica 22 gennaio. Nella notte, per Casentino e Valtiberina codice giallo anche per vento. (ANSA).